Para 88% dos brasileiros, partidos não são confiáveis

As instituições político-partidárias não são confiáveis na opinião de 88% dos brasileiros, segundo o Barômetro de Confiança nas Instituições Brasileiras, da Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB). No ranking de classificação, dentre as 17 instituições avaliadas, os partidos políticos aparecem em último lugar. Já as Forças Armadas lideram o ranking de confiança das instituições, com um nível de 79% de confiabilidade. Em seguida aparecem a Igreja Católica, com 72%, e a Polícia Federal, com 70%. De acordo com a pesquisa, a confiança na Igreja Católica, na Igreja Evangélica, na Justiça, nos governos e nos Partidos Políticos diminui conforme cresce o grau de escolaridade. Já o nível de confiança dos brasileiros nos empresários é maior entre os que têm formação universitária do que entre os que estudaram até a 4ª série do Ensino Fundamental. O Barômetro de Confiança nas Instituições Brasileiras foi realizado pelo Instituto de Pesquisas Sociais, Políticas e Econômicas (Ipespe) e entrevistou, por telefone residencial ou comercial, 1.500 brasileiros das cinco regiões do País, no período de 29 de maio a 2 de junho.