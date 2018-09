Para a CNI, Brasil é complacente com falhas em competitividade

Durante o discurso, o presidente da CNI, Robson Andrade, afirmou que o Brasil precisa favorecer a competitividade na indústria. "O Brasil está sendo complacente com seus problemas de competitividade", disse.

Entre os 21 pontos prioritários apresentados pela CNI, onze são no sentido de redução de custos para a produtividade industrial, oito tratam de temas relacionados à segurança jurídica e outros dois falam sobre a desburocratização das licitações e a isonomia competitiva em relação às importações.

O presidente da Câmara dos Deputados, Marco Maia (PT-RS), presente ao evento, não se comprometeu com nenhum dos pontos apresentados pela CNI, mas disse que trabalhará para "criar um ambiente de debate".

Já José Sarney (PMDB-AP), presidente do Senado, foi além e disse que os empresários não devem apostar apenas no Congresso para melhorar o ambiente econômico. "As leis não mudam o Brasil de um dia para o outro, o Congresso Nacional não é a bacia das almas onde tudo pode ser resolvido", afirmou.

Andrade contestou as palavras dos parlamentares e disse que "tudo passa pelo Congresso Nacional" e que "o Brasil depende do Congresso".

Este foi o 16o ano em que a entidade apresenta a pauta legislativa.

(Reportagem de Jeferson Ribeiro)