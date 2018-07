PARA A SANTA O Ciao! Vino & Birra celebra Nossa Senhora Achiropita com 'penne gratinate' (R$ 43), 'ossibuchi di vitello' (R$ 48, foto) e 'sogno' (R$ 20). Até o fim do mês, R$ 5 de cada prato vendido vão para a paróquia. E dia 1/9 tem festa, com música italiana. R. Tutoia, 451, V. Mariana, 2306-3561. 12h/15h e 18h/23h (6ª, até 0h; sáb., 12h/0h; dom., 12h/16h; fecha 2ª). Cc.: D, M e V.