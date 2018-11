Para Abiec, acordo teve efeito colateral A Abiec criticou o Termo de Ajustamento de Conduta firmado entre frigoríficos e Ministério Público Federal no Pará e afirmou que o resultado do compromisso foi o aumento da informalidade do setor. Segundo o diretor executivo da entidade, Otávio Cançado, das 120 mil fazendas que forneciam carne no Pará, só 15% têm o Cadastro Ambiental Rural (CAR) e podem continuar vendendo. "Isso estimula o aumento da exportação de boi em pé. Duvido que todos os bois vivos venham de áreas com CAR."