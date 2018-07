Para administradora, projeto foi adequado

"A Companhia Docas vem, há quase quatro anos, discutindo continuamente a concepção da ampliação do porto com as entidades de classe, não só de Ilhabela, mas de todo o litoral norte. Ao longo do processo de discussão pública, o projeto foi diversas vezes modificado e adequado, visando a dirimir conflitos apontados pelas entidades e órgão intervenientes", disse Tércio.

De acordo com ele, foram feitas alterações no projeto para amenizar impactos ao meio ambiente, como a preservação do Mangue do Araçá e dos atracadouros das balsas e a compensação de área na lâmina d'água.

Ferrovia. Com relação à implantação de uma ferrovia de acesso a São Sebastião para o transporte de cargas, Tércio afirmou que existem estudos sendo conduzidos por empresas privadas para verificar a viabilidade técnica e econômica que justifique o investimento para o volume de carga que se pretende atrair para o município.

"Todos os possíveis impactos apontados nos estudos ambientais foram minuciosamente estudados e mensurados. Para cada um dos impactos identificados foi apresentada adequação do projeto ou planos e programas ambientais que visam a eliminar ou a diminuir ao máximo os prejuízos ao ambiente marinho", concluiu. / R.P.