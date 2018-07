Para Aécio, declaração de Dilma significa que Brasil não tem mais ministro da Fazenda

“Ela desautorizou o ministro da Fazenda de uma forma, a meu ver, inusitada", afirmou Aécio em Esteio (RS).

"Equipe econômica você mantém ou substitui, você não anuncia que vai substituir daqui a quatro meses, porque nenhuma das negociações, nenhum dos entendimentos que eles tiverem que conduzir passa a ter credibilidade depois desse anúncio”, acrescentou.

Na quinta-feira, ao ser perguntada sobre Mantega, Dilma disse "governo novo, equipe nova, não tenha dúvida disso". Nesta sexta-feira em Brasília, o ministro evitou contato com jornalistas.

No debate dos presidenciáveis da Band, Aécio anunciou que o ex-presidente do Banco Central Armínio Fraga será seu ministro da Fazenda, se for eleito.

O tucano apareceu num distante terceiro lugar nas intenções de voto para o primeiro turno em pesquisas Ibope e Datafolha divulgadas nesta semana. A corrida presidencial é liderada por Dilma e pela candidata do PSB, Marina Silva.

(Por Alexandre Caverni)