Para Alckmin, são poucos os diplomas falsos O governador Geraldo Alckmin (PSDB) minimizou ontem a presença de professores com diplomas falsos na rede estadual. Reportagens do Estado mostraram que docentes com título falsos foram expulsos da capital paulista por conta das fraudes, mas lecionam ou lecionaram no Estado sem levantar dúvidas. Sindicato da categoria cobra comissão especializada, a exemplo do que ocorre na Prefeitura.