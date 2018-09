Para além da ficção científica

Para quem acompanha Fringe desde o começo, é impossível não torcer para que Walter Bishop, o cientista fofo e meio amalucado vivido por John Noble, conquiste de vez o amor do filho, Peter, interpretado por Joshua Jackson. Em meio a fenômenos bizarros e ao encanto de um universo paralelo (coisa que os fãs de Lost sonharam, mas que J. J. Abrams só cumpriu de fato nessa série), o relacionamento de pai e filho surge na trama como algo não menos interessante.

Se na primeira temporada a descoberta de que Peter pode não ser desse mundo abalou a história, no segundo ano - que estreou semana passada no SBT (no ar nas madrugadas de quarta para quinta-feira, à 1h15) - os episódios passam a ter continuidade, e a trama avança, em uma temporada marcante.

Antes de partir para a terceira temporada, que chega na Warner dia 2 de novembro, Noble e Jackson conversaram com o Estado, em entrevista a jornalistas estrangeiros, e mostraram que só não se dão tão bem na ficção.

Joshua, o que você achou da descoberta do Peter no fim da primeira temporada?

Joshua Jackson: Vejo a descoberta do Peter como uma das fases do luto. Hoje, quando gravava, ele estava no estágio 1: raiva, estágio 2: negação, e estágio 3: aceitação (risos). Mas, para mim, o mais interessante da série, além de toda essa coisa ‘fringe’ (sobrenatural), é o relacionamento crescente entre pai e filho. Esses homens começaram tão distantes: Walter não poderia estar mais acabado, e Peter não poderia estar mais fechado. E, quando, enfim, Peter se permite ser vulnerável e aceita Walter, tudo é destruído.

John Noble: Me surpreendo quando falo com pessoas que veem a série. Quase sempre elas dizem: "É por causa da relação entre pai e filho que a gente gosta". E a gente não percebeu isso no começo, nem sabíamos que isso ia acontecer. Havia tantas outras coisas.

Joshua: Pela primeira vez na minha carreira, em vez de as pessoas dizerem "gosto disso ou daquilo", dizem: "Seja bom com seu pai, ele dá o melhor de si."

Acham que a série se beneficiou pelo fato de as histórias agora terem continuação?

John: Acho que sim. Sabemos que nosso público queria isso. Eles não querem os (episódios) independentes, querem saber mais sobre como vivemos.

Joshua: E para os atores é muito mais interessante assim. Porque se eu não estivesse nessa série, eu seria plateia, então quero chegar ao coração da história, sabe? Esses personagens têm mudado radicalmente, quer seja para o bem, para o mal, para a ficção científica...

Vocês buscam inspiração em suas próprias experiências para interpretar esse relacionamento conturbado entre pai e filho?

John: Com certeza. Não pegamos atalhos para encontrar a verdade. Portanto, temos de recorrer a coisas e, de fato, discutimos como nos sentimos em certas circunstâncias. O que você vê lá é o resultado de dois homens sentados, pensando sobre isso e se preparando para a série da forma mais honesta.

Joshua: Nós conversamos muito - talvez eu fale mais (risos). Mas essa é a melhor parte do show para mim.

John: Uma das coisas que fazemos e os roteiristas não curtem muito é quando decidimos que Walter e Peter estão tendo um dia ruim e que eles não vão se bicar naquele dia, como em uma família mesmo.

Joshua: E é aí que está a graça, você passa tanto tempo como um personagem que você começa a gostar muito dele. Fico "p" da vida: "Como é?! Ele fez experimentos em mim quando eu era criança? Tem noção da dor que Peter passou? Você não sabe como isso é duro (risos)!"

John, você tem muita experiência como ator e diretor. Nesse ponto da sua carreira, alguma coisa ainda é um desafio?

John: Fringe é um grande desafio. Ao contrário de Josh, eu não tinha ideia de como era fazer anos e anos de TV. Walter Bishop me permite todos os desafios e dá a eles a chance de continuar abrindo as histórias. O que mais gosto é do escopo que o personagem me dá. Posso usar todas as minhas habilidades. E amo trabalhar com esse cara (Joshua). A gente se deu muito bem porque nos completamos e nos melhoramos. É uma sensação fantástica, algo que valorizo muito.