Para analista, respaldo ''é grave e incomum''

Apesar de incomum, o apoio de presidentes brasileiros a candidatos de países vizinhos já ocorreu no passado, de acordo com José Augusto Guilhon de Albuquerque, filósofo e sociólogo especialista em relações internacionais. Ele diz que é normal um presidente "insinuar seu apoio e deixar o tema reverberar na imprensa", mesmo evitando "subir no palanque". Guilhon lembra que Fernando Henrique Cardoso também sinalizou apoio à reeleição do argentino Carlos Menem nos anos 90.