Para apagar o trauma de Manizales

O São Paulo vai precisar driblar as dificuldades recentes e a história para sair de Manizales, na Colômbia, com uma vitória. O time enfrenta o Once Caldas, às 21h10 (de Brasília), pela Taça Libertadores, depois de ficar sem o técnico Ricardo Gomes - sofreu um pequeno sangramento cerebral, ficou dois dias internado, mas já recebeu alta. De quebra, traz na memória a dolorida derrota (2 a 1) para o time colombiano no mesmo Estádio Palo Grande, há seis anos, que custou a eliminação nas semifinais.

Com Ricardo Gomes, já está tudo bem. Mas o seu auxiliar Milton Cruz terá problemas para escalar a equipe. Primeiro, o cansaço. A equipe passou 12 horas dentro de aviões e ônibus para chegar a Manizales, cidade a cerca de 400 quilômetros da capital, Bogotá. E terá de enfrentar a altitude (2.150 metros) para conseguir sua segunda vitória no torneio - bateu o Monterrey, do México, por 2 a 0 - e assumir a liderança do Grupo 2.

"Fiz questão de visitar o Ricardo no hospital e vi que ele estava bem", lembra o capitão Rogério Ceni. "Isso nos deixa um pouco mais tranquilos."

Outro problema é a ausência de alguns jogadores. Os zagueiros Renato Silva e André Luís, o lateral Junior César e os atacantes Dagoberto e Fernandinho não viajaram para a Colômbia. Já o defensor Alex Silva e o volante Rodrigo Souto foram relacionados, mas não têm condições físicas para aguentar uma partida inteira.

"É sempre ruim jogar fora de casa na Libertadores. Então, um empate já seria bom", admite Milton Cruz. "Depois a gente vai ter oportunidade de fazer o resultado no Morumbi."

E ainda há o trauma da derrota de 2004. Dois atletas que estavam em campo na ocasião enfrentarão hoje de novo o Once Caldas: o goleiro Rogério Ceni e o lateral-direito Cicinho. "Vou com expectativa de recuperar parte do que eu perdi naquele ano", diz o capitão tricolor. "É uma situação um pouco diferente. Aquela nos daria um lugar na final da competição, mas hoje acho que temos um time mais completo."

GOMES JÁ ESTÁ EM CASA

Ricardo Gomes recebeu alta ontem e foi direto para o apart-hotel onde mora, no bairro de Pinheiros. A previsão é de que fique afastado da equipe por um mês para se recuperar totalmente da ruptura de um vaso cerebral. O técnico passará por nova avaliação na quarta-feira. Até lá, repouso total.

Os médicos o aconselharam a não assistir ao jogo, hoje, mas Gomes não resiste: "Não foi nada grave e, com certeza, acompanharei o time pela TV."