Para autor, País deve dar mais salário a docentes

Em países emergentes muito populosos, como o Brasil, os governos são, com frequência, confrontados a uma escolha difícil: aumentar o número de professores por aluno e investir na redução do tamanho das turmas, ou qualificar os mestres e melhorar seus salários. Para Andreas Schleicher, especialista da OCDE, a melhor estratégia é dirigir a verba para os professores. Mas o Brasil faz o contrário.

As constatações de Schleicher foram feitas com base em estatísticas, mas não constam do relatório publicado ontem, em Paris. Para o pesquisador, o Brasil está no caminho certo ao aumentar o investimento no ensino, aproximando-se da média dos países mais desenvolvidos, mas ainda precisa fazer escolhas na hora de aplicar verbas públicas. E, nessa hora, é preciso apostar na qualidade do corpo docente.

"Quando há poucos recursos, ou se investe em pequenas turmas ou em professores - e os resultados são melhores quando a opção é em investir no docente", disse Schleicher ao Estado.

O especialista faz questão de elogiar o esforço de sucessivos governos, mas reitera que, após massificar o acesso à escola, o desafio é aprimorá-la. "Dobrar a proporção de pessoas que atingiram o nível de educação fundamental é um número impressionante." / A.N.