Para Barreto, homicídios em GO são 'falha no sistema' O ministro da Justiça, Luiz Paulo Barreto, justificou a série de seis crimes sexuais seguidos de homicídio contra jovens de 13 a 19 anos, ocorrida em Luziânia (GO), a 60 quilômetros de Brasília, como uma "falha do sistema". O acusado, o pedreiro Admar de Jesus, de 40 anos, já havia sido condenado por violência sexual contra menores de idade e estava preso desde 2005. Em dezembro do ano passado, depois de cumprir quatro anos da pena de 12 anos à qual havia sido condenado, ganhou da Justiça direito a progressão de pena - apesar de um laudo psiquiátrico, apresentado pela polícia goiana indicar que ele deveria ser mantido "isolado do convívio social".