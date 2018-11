Para Beltrame, deputado estadual é 'líder dos milicianos' O secretário de Estado de Segurança do Rio, José Mariano Beltrame, classificou hoje o deputado estadual Natalino José Guimarães (DEM-RJ) como "líder dos milicianos" e disse que agora "grande parte" do grupo está desarticulada. "O trabalho da polícia desenvolve-se à medida que a investigação fica madura; a polícia faz isso, independentemente da questão eleitoral", declarou. Beltrame disse que, desde o início do atual governo, foram demitidos 350 policiais, dos quais 70 acusados de pertencerem a milícias.Uma reunião extraordinária da Mesa Diretora da Assembléia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) foi convocada para amanhã pelo presidente da Casa, Jorge Picciani (PMDB). O encontro será com integrantes da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) e do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Alerj para discutir a prisão de Guimarães, acusado de comandar um grupo de milicianos na zona oeste da capital fluminense. Os deputados receberão amanhã da Polícia Civil os autos com o relato das circunstâncias da prisão. Guimarães foi preso na madrugada de hoje.