Para Bernardo, ''é coisa velha'' O ministro do Planejamento, Paulo Bernardo, afirmou ontem que o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) em 2009, que será divulgado hoje pelo IBGE, deve ficar perto de zero. O ministro, no entanto, tentou amenizar o resultado ruim afirmando que "isso é uma coisa velha, de museu". "Vou saber só para efeito estatístico", afirmou, ao chegar ao Ministério da Fazenda para uma reunião com o ministro Guido Mantega.