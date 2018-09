Para-brisa trincado obriga voo da TAM a antecipar pouso Um voo da TAM que saiu na manhã de hoje do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, com destino a Campo Grande (MS), teve de pousar em Londrina (PR) por causa de um para-brisa trincado. A TAM informou que os 98 passageiros do voo JJ 3804 a bordo desembarcaram normalmente e foram reacomodados em outras aeronaves da companhia.