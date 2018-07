Para Cafú, não jogar na eliminatória da Copa prejudica o Brasil

"Pode prejudicar bastante", disse em uma coletiva de imprensa em Santiago, no Chile, sobre a ausência do Brasil nas eliminatórias que já teve suas duas primeiras rodadas neste mês.

"Porém não é motivo para que a seleção brasileira não faça uma grande Copa do Mundo. Com a falta de jogos com grandes equipes, o Brasil deverá recorrer a uma série de amistosos que possam substituir as partidas com as seleções sul-americanas", acrescentou.

O ex-jogador do Roma está no Chile para participar de atividades de promoção de uma marca esportiva.

Cafú também comentou as dúvidas que surgiram sobre a capacidade do Brasil de organizar o mundial, devido aos atrasos em alguns estádios, e garantiu que estarão concluídos.

"É verdade que as obras atrasaram um pouco, mas tudo já foi compensado. O Brasil vai fazer uma grande Copa do Mundo e vai entregar os estádios a tempo, ao final de 2013, o mais tardar no começo de 2014", afirmou.

(Por Claudio Cerda)