Para Carter, superdelegados forçarão Hillary a desistir O ex-presidente norte-americano Jimmy Carter disse neste domingo esperar que os superdelegados democratas revelem sua escolha pelo candidato à Presidência logo após a primária final em junho, e que Hillary Clinton terá então que abandonar a disputa. Em uma entrevista à Sky News, Carter afirmou que Hillary não estaria conquistando nada ao ficar na disputa. "Eu não acho. Mas é claro que ela tem o direito de fazê-lo", comentou. "Eu sou um superdelegado... Acho que muitos dos superdelegados vão anunciar uma decisão bem rapidamente, após a primária final de 3 de junho... Eu ainda não anunciei publicamente, mas acho que será neste ponto o momento para ela desistir." O pré-candidato democrata Barack Obama é visto como o líder da disputa. Ele tem uma quase insuperável vantagem em delegados para a convenção do partido de agosto, após meses de disputa que tiveram início em janeiro. Hillary se recusou a desistir até o último voto e a nomeação poderá ser decidida por cerca de 800 superdelegados --membros do Congressso e outros membros do partido-- livres para votar em quem quiserem. Os candidatos democratas precisam de 2.026 delegados para serem nomeados para a disputa com o republicano John McCain na eleição presidencial de 4 de novembro. De acordo com estimativas, Obama teria atualmente 1.954, enquanto Hillary contaria com 1.783. Restam ainda 86 delegados a serem escolhidos nas disputas nos Estados.