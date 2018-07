Para Cetesb, vazamento de óleo não atingirá Caragua A Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) informou neste domingo que o vazamento de óleo detectado no píer do Terminal Almirante Barroso (Tebar), da Transpetro, localizado em São Sebastião, não atingiu as praias da vizinha Caraguatatuba. O acidente foi detectado no final da tarde da sexta-feira passada e ainda há trabalhos de limpeza na região do litoral norte do Estado de São Paulo.