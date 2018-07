Para chefe da Red Bull, Vettel ficará cada vez melhor

"Ele ainda precisa trabalhar em algumas de suas piadas em inglês e alguns de seus cortes de cabelo tem sido um pouco estranhos este ano", brincou.

Fora isso, o piloto de 24 anos tem sido fenomenal --palavra que Horner usou oito vezes numa conversa de seis minutos com jornalistas no motorhome da equipe. Vettel conquistou o título depois de terminar em terceiro no Grande Prêmio do Japão, atrás do vencedor Jenson Button, da McLaren e de Fernando Alonso, da Ferrari.

Ele ganhou nove das 15 corridas, foi pole position por 12 vezes, terminou no pódio em 14 ocasiões e, com quatro corridas para o fim do campeonato, o título já foi decidido.

Esse tipo de supremacia não era visto desde que Michael Schumacher estava em seu auge com a Ferrari, e Vettel está apenas em sua quarta temporada completa.

É difícil ver como ele poderia ser muito mais dominante na próxima temporada, mas ele ainda tem muito espaço para melhorias, no entanto.

"Ele vai melhorar por completo", disse Helmut Marko, um ex-piloto e consultor próximo do proprietário da Red Bull, Dietrich Mateschitz.

"Ele vai ser mais maduro (na próxima temporada) e ele será melhor na parte técnica. Sua velocidade tem um pouco para ganhar ainda. Tenho certeza que ele não está em seu auge, no topo de sua performance. Com certeza ele não está lá ainda. "