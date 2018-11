Para chegar aos jovens, governo cria 'dia D' contra gripe A terceira etapa da estratégia nacional de vacinação contra a gripe suína começou ontem com baixa procura dos jovens com idades entre 20 e 29 anos. Para atingir a meta de imunizar pelo menos 80% desse público, formado por 35,1 milhões de brasileiros, o Ministério da Saúde vai promover no sábado uma espécie de "dia D" da campanha.