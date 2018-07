Para cientista, é tarde para salvar o planeta Enquanto chefes de Estado e de governo se reuniam em Nova York, o cientista britânico James Lovelock, de 91 anos, provocava polêmica com sua visão apocalíptica do aquecimento global. "É tarde, muito tarde para salvarmos o planeta tal como conhecemos. Precisaremos nos adaptar às mudanças que virão e nos preparar para enormes perdas humanas", disse. Para ele, mesmo que o mundo reduza as emissões de gases-estufa, o nível de concentração na atmosfera já é suficiente para desencadear problemas.