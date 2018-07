Para CNI, governo deve ser responsabilizado por poluição

Questionado se a indústria brasileira é poluidora, ele afirmou que as empresas vêm trabalhando para reduzir os impactos ambientais de suas operações para atender uma legislação rígida que "fecha fábricas" e também ao consumidor, que hoje prefere produtos sustentáveis: "Não é apenas uma questão de responsabilidade social, mas de sobrevivência".

A CNI quer levar ao governo a proposta de redução de impostos para quem investe em responsabilidade ambiental. Segundo Andrade, ainda não há um projeto definido, mas a ideia é incentivar empresas certificadas e em dia com o ministério do Meio Ambiente. "Você poderia ter um incentivo de imposto, seja federal, estadual ou municipal. A empresa se cadastraria para ter um incentivo", explicou.

Andrade explicitou sua preocupação com as conclusões da Rio+20 no que tange à criação de barreiras para países em desenvolvimento e em particular do Brasil. "O que assusta é o mundo inteiro exigir do Brasil muito mais investimento em sustentabilidade do que eles fazem em países da América do Norte e Europa, que destruíram suas florestas", frisou Andrade. Ele criticou a exigência de recomposição de áreas florestais prevista no Código Florestal.