Para CNI, indústria parou de cortar vagas

"Esse resultado sinaliza que o ajuste do mercado de trabalho na indústria chegou ao fim, dando início ao processo de recuperação do emprego industrial", afirmou Monteiro Neto, de acordo com nota distribuída pela assessoria de imprensa da CNI.

De acordo com o IBGE, a indústria foi o setor que mais criou empregos em agosto nas seis principais regiões metropolitanas: 135 mil. O número representou um aumento de 3,9% em relação a julho. O maior crescimento - de 5,8% (106 mil vagas) - foi em São Paulo. No total, o mercado de trabalho teve um aumento de 111 mil vagas em agosto na comparação com julho.

"Com esse resultado, são três meses seguidos em que o emprego cresce em ritmo acima de 100 mil vagas nas seis maiores regiões metropolitanas", comentou Monteiro Neto.

O Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial (Iedi) avaliou, em um estudo sobre os resultados, que o crescimento do emprego industrial "é um fato novo e que deve ser acompanhado nos próximos meses, pois, se confirmado, abrirá melhores perspectivas para este segundo semestre".