Para comissária, acordo fortalece a Rio+20 Connie Hedegaard, comissária para Ação Climática da União Europeia, avalia que o resultado obtido em Durban na COP-17 ajudará a fortalecer a Rio+20, reunião ambiental que ocorrerá em junho do ano que vem, no Brasil. "Há muitos desafios, mas talvez a pressão do tempo possa nos ajudar na negociação", disse.