Para conter a dengue, Rio se inspira em Cingapura O governo do Rio encontrou em Cingapura um modelo para tentar reduzir a infestação do mosquito Aedes aegypti nas residências e o número de casos de dengue no Estado. Bombeiros e agentes de saúde passarão a visitar as casas fluminenses para orientar os moradores e verificar se a população está tomando as medidas adequadas.