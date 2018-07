Para críticos do modelo atual, desvalorização é a saída

Os economistas que combatem o modelo de excessiva dependência do financiamento externo geralmente centram suas baterias na questão cambial. Para eles, é possível desvalorizar o câmbio real, o que aumenta as exportações e contém as importações. Assim, o déficit em conta corrente diminui, e não é preciso atrair tanta poupança externa para financiá-lo.

Não é apenas o temor de crises que está na mira dos críticos da dependência externa. O câmbio valorizado, que está relacionado a grandes déficits em conta corrente (até que uma crise force uma desvalorização caótica), também causa graves prejuízos ao desenvolvimento econômico do País, para essa corrente de economistas.

DOENÇA HOLANDESA

Um caso clássico desse tipo de problema é a "doença holandesa", tema da predileção do ex-ministro da Fazenda, Luiz Carlos Bresser-Pereira, crítico do atual modelo econômico brasileiro. Países como o Brasil, grandes exportadores de matérias-primas e produtos básicos, tendem a ter o câmbio valorizado pela excessiva entrada de divisas. Essa taxa de câmbio, porém, pode inviabilizar boa parte das indústrias, que não conseguem exportar e sofrem concorrência de importados. Assim, o País se especializa cada vez mais nos primários.

Os críticos do câmbio valorizado acreditam que a fabricação de produtos competitivos globalmente - especialmente de alta tecnologia - é um canal para o País absorver os avanços de produtividade que caracterizam países mais desenvolvidos.

Em recente artigo publicado no jornal Valor Econômico, e num texto um pouco mais longo sobre o mesmo assunto, Bresser-Pereira e o economista Nelson Marconi, ambos da Fundação Getúlio Vargas (FGV) em São Paulo, buscam demonstrar que o Brasil já está contaminado com a doença holandesa, mesmo com o contínuo crescimento da produção industrial.

Eles notam que o valor agregado na produção da indústria manufatureira entre 1996 e 2002 e de 2003 a 2007 caiu 12,7%, enquanto, no caso dos produtos primários e seus derivados, houve uma alta de 2,3%. Observam ainda que, no caso dos manufaturados, a queda no segmento de média e média-alta tecnologia foi ainda maior, atingindo 14,4%.

Outro dado é que, entre 1997 e 2008, o volume físico da exportação de produtos primários cresceu 35% a mais do que dos manufaturados. Já o volume de importações de primários aumentou 26% naquele período, enquanto o de manufaturados cresceu 154%.

COMO DESVALORIZAR

Marconi, que também é professor da PUC-SP, observa que 61% do aumento do volume importado entre 1997 e 2008 deveu-se à aquisição de bens intermediários, e apenas 18% à de bens de capital. "O problema é que se substitui produção nacional por importada, e apenas se monta os produtos aqui, reduzindo o valor agregado."

Um último dado coletado pelos dois economistas para indicar a desindustrialização é que os investimentos no setor de commodities cresceram 277% de 1997 a 2008, comparado com apenas 30% no caso dos manufaturados. Dessa forma, a participação dos primários no total dos investimentos saltou de 42% em 1997 para 67% em 2007.

A receita para se tentar uma desvalorização real do câmbio inclui vários ingredientes. Apenas um deles, o ajuste fiscal, é abraçado tanto por economistas conservadores quanto por parte dos heterodoxos. Mais austeridade nas contas públicas pode influenciar o câmbio em várias frentes: aumenta a poupança nacional, permite juros mais baixos (que atraem menos os capitais) e, se houver superávit fiscal nominal (considerando todas as despesas, inclusive juros), o governo pode usá-lo para comprar dólares para um fundo soberano.

Outras medidas no cardápio da desvalorização são permitir mais operações em dólares aos brasileiros (para elevar a demanda pela moeda americana), controlar capitais (o governo já iniciou esse item, com o IOF de 2% sobre os fluxos para ações e títulos, e de 1,5% para ADRs) e, em caso mais extremo, taxar as exportações de matérias-primas e produtos básicos.