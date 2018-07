Para curtir o feriado: bikes, verde e museus Feriado no meio da semana não facilita a vida de quem gosta de sair da cidade de São Paulo. Uma alternativa, então, é curtir a folga aproveitando as opções paulistanas de lazer. Parques, museus e a ciclofaixa de lazer são boas opções. A Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente diz que todos os parques públicos municipais vão funcionar normalmente na quarta-feira, 1º. A programação pode ser consultada pelo link: http://migre.me/ekdhY.