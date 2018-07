Para d. Odilo, papa agiu com lucidez e honestidade

O arcebispo tem evitado falar com a imprensa, mas conversou rapidamente com o Estado enquanto caminhava pelas ruas de Roma. Até ontem, ele participava de reuniões no Vaticano, já programadas antes do anúncio de renúncia, na segunda-feira.

De acordo com d. Odilo, Bento XVI demonstrou ter a consciência de que já é um homem idoso, não mais em condições de levar avante a difícil missão de liderar a Igreja. "É um gesto que nos surpreende e, ao mesmo tempo, um gesto de grandeza."

Bastante cauteloso com as palavras, o arcebispo de São Paulo ponderou que, embora surpreendente, a renúncia do papa é prevista no Direito Canônico. "A decisão foi autônoma, um gesto de lucidez, com senso de responsabilidade com relação à Igreja", declarou. "Por outro lado, é um gesto surpreendente, pois ninguém esperava isso. Eu soube pelo rádio." / J.C e F.D.