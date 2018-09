Para dar 'corretivo', professora amarra e amordaça aluno de 5 anos

Na entrada da Escola Classe Jardim Botânico, nos arredores de Brasília, um painel mostra crianças brincando sob a faixa: "Aqui se educa com carinho e educação." Dentro, porém, a realidade ontem mostrava servidores perplexos e crianças assustadas. As aulas acabaram mais cedo. No dia anterior, a professora Fátima Maria Gomes Bordini, de 49 anos, havia sido levada da sala para a delegacia, presa por abusos contra um menor.

A vítima, I.S., de 5 anos, é um menino hiperativo que recebe acompanhamento psicológico desde o ensino infantil. Ouvida, a professora disse que ele estava impossível naquele dia e quis dar "um corretivo" para acalmá-lo. A polícia apurou que ela amarrou o garoto à cadeira no canto da sala e, com a mesma fita adesiva, tapou a boca dele. Em seguida, continuou dando aula, enquanto I.S. soluçava.

Quando passava nas salas para distribuir o lanche, a copeira se assustou com a cena e comunicou a direção da escola, que imediatamente soltou a criança e convocou uma reunião do conselho escolar, integrado por professores e representantes dos pais. Só então a professora teria se dado conta do erro e reconhecido que havia se excedido. Disse, então, que pediria desculpas à família. Mas não funcionou. A mãe Terezinha Maria da Silva exigiu providências legais, e a diretora Melina Melara procurou a polícia.

Fátima foi levada presa pelo Batalhão Escolar, prestou depoimento e foi liberada à noite, após assinar termo circunstanciado. A secretaria de Educação afastou a professora das atividades e abriu sindicância. A Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente indiciou a professora por maus tratos, constrangimento ilegal e por ter submetido a criança a vexame - crimes pelos quais pode pegar até quatro anos de reclusão, disse a delegada Alessandra Figueiredo.

A delegacia recebeu ontem telefonemas anônimos de pessoas que, se dizendo pais de outras crianças, relataram casos de comportamento agressivo da professora. A delegada apelou para que as pessoas formalizem queixa ou mandem provas, mesmo que anonimamente, porque os dados recolhidos até agora, na verificação de atas de reuniões de pais e depoimentos tomados, indicam que Fátima era uma professora dedicada, exemplar e com currículo sem histórico de agressões. "Nada, porém, justifica tamanho absurdo".

Fátima tinha completado 30 anos de trabalho e cumpria o último ano de magistério antes da aposentadoria. Mesmo que receba pena branda, um prejuízo já está confirmado: a aposentadoria será adiada porque, pela lei, ela só pode obter o benefício após cumprir a condenação.

Danos. A mãe levou o menino para a primeira de uma série de avaliações psicológicas. Ela não quer tirar I.S. da escola por motivos práticos, mas só o laudo psicológico indicará se a criança deve ou não ser transferida. A professora já foi desligada da escola pela secretaria de Educação e provavelmente nunca mais volte a uma sala de aula.

Sindicância da Regional de Ensino poderá puni-la com advertência ou suspensão, além de recomendar processo administrativo disciplinar para demissão - punição máxima que depende da pena imposta pela Justiça.