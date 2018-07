'Para decidir, precisamos de informações'

Na segunda-feira, cardeais como o sul-africano Wilfrid Napier já haviam sido enfáticos na defesa de maior transparência. "Se quisermos tomar boas decisões, estou certo de que devemos ter algumas informações relacionadas a isso", disse ele, referindo-se ao caso Vatileaks.

Mas nem todos os cardeais julgam necessário ter acesso às informações do relatório. Para o francês André XXIII, arcebispo de Paris, as revelações têm pouco ou nenhum interesse. Questionado pelo Estado na segunda-feira sobre se as informações do relatório a respeito de Vatileaks são importantes, foi lacônico: "Não necessariamente". /A.N.