Para deputado, legalizar jogo amplia pena

O deputado Régis de Oliveira (PSC-SP), relator do projeto que legaliza os bingos e caça-níqueis, afirmou que o vazio legislativo em relação aos jogos de azar no País é a principal causa da proliferação de quadrilhas que exploram a jogatina. O projeto, conforme destacou, tipifica como crime o jogo clandestino, com pena de até 5 anos de reclusão, mais sanções econômicas. "Hoje, a lei trata como mera contravenção e só pune o coitadinho", criticou. Ele destacou que em breve a maioria dos suspeitos estará solta. Hoje, a pena para o jogo é de 3 meses a 1 ano, convertida em prestação de serviços comunitários.

O projeto no Congresso, segundo Régis, está bem amarrado e, após a regulamentação, os jogos terão controle absoluto dos órgãos fiscais e policiais do Estado. "Não haverá brechas para casas clandestinas e a atuação desse tipo de quadrilha ficará mais difícil", previu. Com a legalização, os estabelecimentos terão destinação exclusiva e não poderão explorar outros serviços, à exceção de restaurante, bar e shows.

A operação, para ele, também não representa uma retaliação para criar ambiente desfavorável ao projeto que legaliza os bingos, aprovado em todas as comissões técnicas e pronto para ir a votação em plenário. "Não se faz uma operação desse porte a toque de caixa. As diligências foram preparadas com meses de antecedência e a polícia tem mais é que prender e reprimir esse tipo de grupo criminoso."