Pará deve liberar R$ 55 mi para vítimas de enchentes O governo do Pará e o Banco da Amazônia vão liberar R$ 55 milhões para cerca de 40 mil famílias de 46 municípios que foram atingidos pelas enchentes que castigaram o Estado neste primeiro semestre de 2009, segundo informações da assessoria do governo paraense. Serão beneficiados com o crédito agricultores familiares, micro e pequenos empresários e outras vítimas que tiveram prejuízos provocados pelas fortes chuvas.