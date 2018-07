Para Dias, cubanos atendem às demandas dos protestos

Dias ressaltou que a prioridade de preenchimento das vagas para o Programa Mais Médicos era para os profissionais brasileiros. "Não tendo médico brasileiro, é evidente que temos de buscar outros médicos que venham para cá ajudar o País", afirmou. O ministro vê com naturalidade o Ministério Público do Trabalho (MPT) querer acompanhar as condições de trabalho dos médicos e disse que é dever do MPT "zelar pelos trabalhadores".

Carlos Lupi, ex-ministro do Trabalho e presidente do PDT, partido de Dias, fez coro ao sucessor e disse que faltam médicos no Brasil. "A população não quer saber de onde vem o médico, quer médico", defendeu. Quando era ministro, Lupi disse que assinou milhares de autorizações para engenheiros americanos e chineses trabalharem no País e que nunca foi questionado sobre a vinda desses profissionais. "Quando não tem mão de obra, o que vai se fazer?", declarou.

O ex-ministro ponderou que não pode haver discriminação contra os médicos cubanos e que o governo brasileiro não deve interferir em questões internas do governo cubano. Pelo acordo, o governo brasileiro pagará diretamente ao governo de Cuba pelo trabalho dos médicos no Brasil e os profissionais receberão apenas uma parte dos R$ 10 mil oferecidos aos estrangeiros.