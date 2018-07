Para Dilma, etanol concretiza tema da Rio+20

"Neste ato e nas vésperas da Rio+20, estamos de fato mostrando que o tema da Rio+20, que é crescer, incluir e proteger, está concretizado aqui no setor sucroenergético", discursou Dilma, em cerimônia no Palácio do Planalto, um dia depois de inaugurar o Pavilhão Brasil da Rio+20, na capital fluminense.

"O Brasil, hoje, tem uma matriz energética das mais renováveis do mundo, porque tem, na sua composição, principalmente na matriz de combustível, tem o etanol. Nós estamos dando um passo, portanto, no sentido de cada vez mais mostrar que é possível, sim, e esse é o tema da Rio+20, produzir, respeitando o meio ambiente e a legislação social, produzir energia limpa."

Dilma destacou que havia uma "acusação socioambiental" contra o Brasil por conta do uso do etanol, supostamente com o objetivo de reduzir a sua importância como alternativa ao uso de combustíveis fósseis. "Durante muito tempo o etanol brasileiro foi acusado de duas coisas. Foi acusado, primeiro, de estar desmatando a Amazônia. E segundo, de utilizar práticas, absolutamente, incompatíveis com a civilização: trabalho escravo. Este processo era um processo que nós sabíamos que decorria de práticas, eu diria assim, fraudulentas de competição."