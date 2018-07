Para Dilma, faxina que Brasil precisa é contra a miséria

"A verdadeira faxina que esse país tem de fazer (é) a faxina contra a miséria", disse Dilma, durante o lançamento do plano Brasil sem Miséria com governadores do Sudeste.

Dilma referiu-se ao termo empregado pela imprensa para caracterizar as ações do governo em ministérios atingidos por denúncias de corrupção.

Na véspera, Wagner Rossi renunciou ao cargo de ministro da Agricultura em meio a uma série de denúncias de irregularidades envolvendo a pasta e que, na última semana, o atingiram.

Dilma participou do evento em São Paulo ao lado dos governadores Geraldo Alckmin (PSDB-SP), Sérgio Cabral (PMDB-RJ), Antonio Anastasia (PSDB-MG) e Renato Casagrande (PSB-ES), além do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso.

A presidente fez questão de agradecer o "grande gesto" de Fernando Henrique por comparecer ao lançamento do Brasil sem Miséria, classificado por ela como "um grande pacto republicano e pluripartidário".

No discurso, Dilma voltou a afirmar que o fortalecimento do mercado interno e a defesa da indústria nacional são armas que o Brasil tem para enfrentar a crise econômica mundial.

(Reportagem de Eduardo Simões)