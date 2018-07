Para Dilma, país precisa de 'urgência' na alfabetização infantil

Dilma lançou o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, um acordo entre os governos federal, estaduais e municipais, que prevê que todas as crianças sejam alfabetizadas em língua portuguesa e operações básicas de matemática até os oito anos de idade, no 3o ano do ensino fundamental.

"O pacto nacional pela alfabetização na idade certa tem, ao mesmo tempo, um caráter de urgência, aquela urgência das tarefas inadiáveis", disse Dilma durante o lançamento do programa.

"Esse caráter de urgência se soma a um caráter estratégico que temos sobre uma visão de futuro para o país", disse ela, que apontou para a educação como elemento para a construção de um país de "classe média".

O ministro da Educação, Aloizio Mercadante, disse que o investimento no pacto será de 2,7 bilhões de reais até 2014

A presidente citou duas ações federais que irão complementar o pacto --a construção de 6 mil creches até 2014, uma promessa de campanha, e a implantação do ensino integral.

"Essa tríade, creches e pré-escolas, alfabetização na idade certa e escola em tempo integral de qualidade, são as bases e os pilares sobre os quais nós estamos construindo o futuro do país", disse Dilma.

Dilma citou, ainda, outras ações do governo na educação, como a expansão das universidades federais, o Pronatec, de ensino profissionalizante, e o Prouni, que concede bolsas de estudo em instituições particulares.

"Nosso país só poderá se orgulhar de dar oportunidade a todos se nós aplicarmos esse pacto de uma forma sistemática e, eu diria, usaria uma palavra forte, obsessiva", disse ela.

A taxa de alfabetização média do Brasil é de 84,8 por cento, segundo dados de 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), divulgados pelo Ministério da Educação.

