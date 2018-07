Para Dilma, tentativa de Serra de se ligar a Lula é 'patética'

"Acho estranho, porque ao mesmo tempo que o candidato, de uma forma muitas vezes patética, tenta ligar seu nome ao do presidente Lula, ele fez oposição ao presidente Lula todo o tempo do governo", disse a petista em discurso para empresários do setor de comunicação durante o 8o Congresso Brasileiro de Jornais, no Rio de Janeiro.

"Tem dia que ele faz crítica. Tem dia que ele quer ligar o seu nome e o seu projeto ao projeto do presidente Lula. O candidato Serra é assim. O que a gente pode fazer?", afirmou.

A campanha eleitoral de Serra tem alegado que Dilma tenta assumir a autoria de realizações feitas durante o governo Lula, mas que o mérito é do presidente da República.

"Eu conheço bem o pessoal da campanha do Serra e acho que os marqueteiros diminuíram o Serra. Eles têm uma visão muito interiorana", disse um ex-integrante do PSDB, que atualmente está no PMDB, integrante da aliança de Dilma.

LIBERDADE DE IMPRENSA

Ao ser questionada sobre a acusação de Serra de que o PT cerceou a liberdade de imprensa durante o governo Lula, Dilma não quis comentar, alegando que não baixaria o nível da campanha presidencial.

"Eu não tenho condições de analisar. Acho que isso fica a critério de vocês (jornalistas). Não tenho palavras e não tenho o que dizer sobre as oscilações do candidato", disse Dilma.

"Eu vou manter o nível elevado. Não vou baixar o nível. Vou discutir projetos e práticas."

Mais cedo, durante discurso no Rio de Janeiro, Serra afirmou que o governo usava conferências para cercear a liberdade de imprensa.

"Nós não tememos os movimentos sociais. Nós muitas vezes não adotamos as reivindicações feitas nas conferências, mas jamais vamos deixar de escutar. O princípio de escutar, dialogar e ouvir é fundamental para a gente ter uma posição de que estamos sentados na cadeira porque nós devemos a milhões de votos", declarou Dilma.

O presidente do PT, José Eduardo Dutra, destacou que as críticas feitas por Serra são "patéticas" e refletem uma falta de rumo na campanha do tucano.

"Não vou dizer que é uma estratégia desesperada, porque estaria cantando vitória antes da hora. Mas como disse a Dilma, é algo patético e que mostra uma desorientação", afirmou Dutra à Reuters.

(Reportagem de Rodrigo Viga Gaier)