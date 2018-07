Para Dilma, texto obtido é 'grande avanço, uma vitória'

"Em Copenhague, era impossível tirar um documento. Eu acredito que o documento da Rio+20 é um grande avanço, uma vitória, porque eu não conheço nenhuma reunião ambiental que tenha tido um documento prévio acordado entre as partes", afirmou a presidente, referindo-se à conferência do clima de 2009. "Se a gente tivesse decepção quanto a isso (o documento da Rio+20), não podia recepcionar uma conferência internacional. Essa é uma visão de quem acha que a relação internacional não respeita os chefes de Estado e a posição soberana dos países", afirmou Dilma, que disse estar em uma fase "paz e amor".

Dilma, que acompanhou as negociações sobre meio ambiente como ministra do governo Lula, disse que em Copenhague alguns países queriam mais ambição nos objetivos de desenvolvimento sustentável, outros queriam uma discussão democrática com a participação de todos e havia a complicada questão sobre as contribuições financeiras./ DENISE CHRISPIM, ENVIADA ESPECIAL SAN JOSÉ DE LOS CABOS, MÉXICO