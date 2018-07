Para diretor argentino, 'parece mentira' ter conquistado o Oscar

Campanella disse sentir-se atordoado. "Amanhã ao me levantar para tomar água... acho que talvez a ficha vai cair", disse o diretor a jornalistas no hotel Mondrian de Hollywood, com a estatueta na mão.

"O Segredo dos seus Olhos" conta a história de um funcionário da Justiça aposentado, interpretado pelo ator argentino Ricardo Darín, obcecado com um caso de estupro e assassinato cometido há 25 anos que ficou sem ser resolvido e decide ir em busca do culpado.

Para Campanella, o prêmio pode dar um forte impulso no aspecto comercial do filme. "Abre portas inclusive em países onde já estava vendido. Agora o lançamento será diferente", afirmou.

O filme estreia no dia 16 de abril nos Estados Unidos.

"O Segredo dos seus Olhos" superou o apontado como favorito nessa categoria, o filme alemão em preto-e-branco "A Fita Branca", do diretor austríaco Michael Haneke, vencedor da Palma de Ouro no Festival de Cannes e do Globo de Ouro.

O filme argentino já havia conquistado em Madri dois prêmios Goya, um como melhor filme hispano-americano e outro como atriz revelação para a co-protagonista Soledad Villamil. Também foi premiado no Festival de Cinema Latino-americano de Havana.

Sucesso de bilheterias na Argentina, o filme foi visto por mais de 2,5 milhões de espectadores e também teve boa recepção na Espanha.

Campanella, de 50 anos, já havia sido nomeado ao Oscar na categoria de melhor filme estrangeiro em 2002 pelo filme "O Filho da Noiva", também com Darín como protagonista.

"Foi realmente milagroso porque os filmes com os que competia eram excelentes", disse Darín no domingo à noite.

(Reportagem de Lucila Sigal)