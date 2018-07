Para diretor da Stora Enso, compra de terras é regular O diretor florestal da Divisão América Latina da Stora Enso Oyj, João Borges, disse hoje que a compra de terras pela companhia sueco-finlandesa em cidades da fronteira do Rio Grande do Sul com os países vizinhos é regular e citou pareceres jurídicos que, supostamente, amparam os procedimentos. O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) no Estado indeferiu dois pedidos de registro de áreas por empresas constituídas pela Stora Enso por considerar que falta a autorização prévia do Conselho de Defesa Nacional (CDN), uma exigência para a compra de propriedades a uma distância de 150 quilômetros da fronteira por empresas estrangeiras. Borges acrescentou que a Stora Enso não teve acesso ainda aos pareceres do Incra e, depois disso, definirá que tipo de recurso poderá mover contra a decisão. Os dois processos indeferidos referem-se a propriedades em São Francisco de Assis, no oeste gaúcho, próximo à Argentina. Na avaliação da Stora Enso, o Incra deveria exigir apenas a aplicação da Lei 6.634/79, que define o aval do CND no caso de aquisições de estrangeiros na faixa de fronteira. A avaliação está baseada em parecer do ex-ministro Carlos Velloso, do Supremo Tribunal Federal (STF), citou. O Incra, contudo, considera também as exigências da Lei 5.709/71, que regula, de maneira geral, a compra de terras por estrangeiros, descreveu. A Stora Enso argumenta, no entanto, que a definição de empresa estrangeira e nacional foi modificada pela Constituição de 1988. A companhia também avalia que, independente da posição contrária, o Incra, como órgão que instrui os processos, precisa enviar o pedido de registro das terras ao CDN.