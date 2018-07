Para entender

O que é diabete tipo 2?

Doença crônica que ocorre em pessoas cujas células são resistentes à insulina.

Quais são os sintomas?

Infecções frequentes, visão embaçada, dificuldade na cicatrização de feridas, formigamento nos pés, fatiga e sede e fome constantes.

Como é o tratamento?

Depende do paciente, que pode administrar a doença com dieta e exercícios físicos ou necessitar de medicamentos orais e, por fim, a combinação de remédios com injeções de insulina.

Como posso prevenir?

Mantenha um peso saudável, evite fumar, faça atividades físicas com regularidade, coma frutas e verduras todos os dias e reduza a ingestão de açúcares e gordura saturada.