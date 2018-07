Para entender

É um programa de premiação criado no ano passado pelo governo do Estado para professores, diretores e funcionários de escolas que atingiram suas metas de desempenho.

Como ele é calculado?

O bônus leva em conta o Idesp, índice calculado com base nas taxas de aprovação, repetência, evasão e a nota dos estudantes no Saresp, uma prova aplicada todos os anos para alunos da 4.ª e 8.ª séries do ensino fundamental e do 3.º ano do ensino médio.

Quais são os valores?

Professores, diretores e funcionários que trabalham em escolas cujos alunos atingiram as metas de desempenho estipuladas pela Secretaria da Educação recebem até 2,4 salários. Quem trabalha em escolas que superaram as metas recebem até 2,9 salários.

As faltas têm relação com o bônus?

Para receber, o professor precisa ter trabalhado dois terços do ano letivo. A cada falta que ele registra, um valor é descontado do bônus.