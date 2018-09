Para entender O Programa Memória do Mundo, criado em 1992, tem o objetivo de proteger documentos de valor histórico. Os detentores do acervo preparam um dossiê, ressaltando a importância do material como patrimônio mundial, inscrevem-se no programa e aguardam a decisão da Unesco. A instituição que tem seus documentos nominados patrimônio da Memória do Mundo se compromete a protegê-los e torná-los acessíveis ao público.