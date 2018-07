Para especialista, alta do desmate provocou reação O desmatamento recorde na Amazônia no mês de agosto foi decisivo para os vetos de Dilma, na opinião da advogada Norma Padilha, doutora em Direito Ambiental pela PUC. "O aumento dos índices deixou clara a insegurança jurídica e teve relação direta com os vetos", diz ela.