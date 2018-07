Para especialista, veto foi sob pressão

Vencedora do Prêmio Jabuti de 2011 na categoria livro jurídico com Fundamentos Constitucionais do Direito Ambiental Brasileiro, Norma vê urgência na definição das leis. "A fiscalização não tem sido feita de forma eficiente, pois os agentes não têm o apoio de uma legislação forte para combater o desmatamento."

Em agosto, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) registrou 522 km2 de desmatamento na Amazônia Legal, maior índice desde julho de 2009. / BRUNO DEIRO