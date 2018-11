Para especialistas, atividades beneficiam crianças e famílias

"Ela (a criança) sabe que sua vida vai mudar e faz aqueles questionamentos internos do tipo: "será que vou gostar?" e "será que vou sentir falta da outra escola?". Por isso, prepará-la antes é lidar com todas essas fantasias para promover o seu conforto", explica Angela.

Para a neuropsicóloga e psicopedagoga da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), Adriana Foz, esse tipo de processo permite que a criança - mesmo as menores - tenham consciência do que são as fases da vida. "Esse tipo de intervenção é prudente porque torna o aluno mais preparado - ainda mais em um mundo onde não temos tempo para nos prepararmos para quase nada", explica. "É uma atitude preventiva que a escola promove e que só tem a agregar aos estudantes e às famílias."

Alívio. Conhecer o ambiente, professores e colegas previamente também são fatores que aliviam a tensão dos pais, que normalmente ficam inseguros em relação à escolha da nova escola para os filhos.

"Em certa medida, os pais sempre se sentem um pouco culpados em relação às decisões que tomam para os filhos, mesmo tentando fazer a melhor coisa para eles. Não tem jeito", argumenta professora Angela. "Por isso, saber que a escola preza pelo bem-estar do aluno acima de qualquer coisa acaba despreocupando as mães, além de agradar as crianças."