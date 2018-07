Para EUA, negociações de paz ainda estão de pé Os EUA disseram ontem acreditar que as conversações indiretas entre israelenses e palestinos ainda estão de pé, pois não receberam nenhuma confirmação da Autoridade Palestina (AP) de que não participará. O porta-voz do Departamento de Estado, P.J. Crowley, manifestou ontem ceticismo com relação às declarações do presidente da Liga Árabe, Amr Moussa, na quarta-feira, segundo as quais o presidente palestino, Mahmoud Abbas, decidiu rejeitar a retomada de conversações, mediadas pelos EUA, após o anúncio de Israel de que construirá 1.600 casas em Jerusalém Oriental. Segundo a Liga Árabe, as negociações só serão iniciadas após um recuo de Israel sobre sua expansão.