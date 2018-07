Para evitar blecautes, Light vai revisar plano de emergência do verão no Rio Em razão dos recentes problemas na malha de distribuição, a Light decidiu revisar seu plano de emergência para o verão. O vice-presidente executivo e de Relações com Investidores da empresa, Ronnie Vaz Moreira, disse ontem, em São Paulo, que a Light deve acelerar os investimentos para evitar que o forte aumento do consumo provoque novos problemas na rede. "Como o aumento da temperatura veio antes do previsto e com maior intensidade, estamos revisando o plano", disse o executivo, que participou de evento promovido pela Apimec-SP.