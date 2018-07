Para evitar ranking, divulgação das notas será alterada

"A divulgação dos resultados do Enem 2010 não será alterada em hipótese alguma", afirmou o ministro Fernando Haddad. Segundo o MEC, há uma semana Malvina encaminhou a Haddad um estudo propondo mudanças na divulgação das notas do Enem por escola. Haddad ainda não avaliou a proposta a fundo, mas, segundo a pasta, ele reconhece que algo deve ser feito.

Em uma palestra na 63ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), em julho, Malvina disse que técnicos do Inep planejavam uma estratégia para dificultar a criação de rankings após a divulgação dos resultados do Enem. Até o fechamento desta edição, a reportagem não conseguiu contato com Malvina.