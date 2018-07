Para evitar vândalos, manifestantes já pedem apoio à PM

Os manifestantes se reúnem no Ginásio Municipal de Esportes e seguem até prefeitura, num percurso de três quilômetros. A principal reivindicação é a redução na tarifa de ônibus, que custa R$ 3,60. Os organizadores esperam reunir cinco mil pessoas. Em São Carlos, o grupo Transporte Justo divulgou previamente o roteiro da manifestação desta terça-feira, a partir das 12 horas, e comunicou o ato à Polícia Militar e Guarda Municipal. A manifestação começa na Praça do Mercado e segue em marcha até o prédio da Câmara, onde os vereadores votam proposta da prefeitura de reduzir a tarifa de R$ 2,75 para R$ 2,65.

Em Taboão da Serra, o movimento Vem pra Rua Taboão fará nova manifestação nesta terça-feira, mas tenta evitar cenas de vandalismo como as ocorridas no protesto de sexta-feira, quando um grupo entrou em confronto com policiais após o fechamento da rodovia Régis Bittencourt. Na convocação, os organizadores falam em protesto "pacífico e ordeiro". A PM foi informada do percurso. O grupo vai levar um documento ao presidente da Câmara e quer agendar uma reunião com o prefeito Fernando Fernandes (PSDB).